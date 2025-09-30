Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub auf Tankstelle gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend überfiel ein unbekannter Mann eine Tankstelle - verletzt wurde dabei niemand.

Mit einer Schusswaffe in der Hand betrat ein maskierter Mann kurz vor 22 Uhr eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Allee. Er forderte von dem Mitarbeiter das Bargeld aus der Kasse. Nachdem ihm die Kasse geöffnet wurde, nahm er das Geld selber aus der Kassenlade. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,60m groß, dünne Statur - schwarze Jacke mit übergezogener Kapuze, schwarze Hose mit silbernen Streifen auf der Außenseite des Oberschenkels, schwarze Schuhe mit silbernen Streifen, schwarzes Stofftuch vor dem Gesicht, graue Umhängetasche mit Prada-Aufdruck, sprach mit Akzent

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

