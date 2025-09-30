Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau tödlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In der Nacht zu Montag fand die Polizei eine tödlich verletzte Frau in einer Wohnung am Immenkamp. Ein Zeuge informierte die Polizei am Sonntag gegen 23:40 Uhr über einen lautstarken Streit. Die Beamtinnen und Beamten konnten in der Wohnung eine leblose 59-jährige Frau, die vermutlich durch Stiche verletzt wurde, auffinden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf die Identität des flüchtigen Tatverdächtigen. Der 34-jähriger Mann aus Recklinghausen, der aus dem familiären Umfeld der 59-Jährigen stammt, stellte sich noch in der Nacht auf einer Polizeiwache. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell