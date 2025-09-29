Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub auf Feldweg

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Freitagabend zwei Frauen. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die helfen können, den Raub aufzuklären.

Eine 42-Jährige und eine 53-Jährige aus Marl gingen auf einem Feldweg in der Nähe der Freerbruchstraße spazieren. Gegen kurz nach 20 Uhr kamen ihnen zwei junge Männer auf E-Scootern entgegen. Die Unbekannten hielten auf Höhe der Freundinnen an. Plötzlich ließ einer der beiden Unbekannten seinen Roller fallen und holte ein Messer raus. Unter Vorhalt des Messers entriss er die Handtasche der 42-Jährigen. Anschließend forderte er auch von der 53-Jährigen die Herausgabe ihrer Wertsachen. Der Mann mit dem Messer übergab das Diebesgut an den anderen Tatverdächtigen. Anschließend flüchteten sie zusammen in Richtung Freerbruchstraße.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: -18-20 Jahre alt - dunkle Jogginghosen- dunkle Kapuzenpullover - Kapuzen über dem Kopf - ein E-Scooter mit defektem Licht

Die beiden Frauen bleiben glücklicherweise unverletzt. Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800/2361 111 anzurufen.

