Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin um Erspartes betrogen

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Freitag war auf der Straße "Im Beckedal" ein mutmaßlicher Betrüger unterwegs.

Gegen 12:45 Uhr klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür einer Seniorin. Er gab sich als angeblicher Mitarbeiter der Telekom aus und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Dort gab er vor, die Internetverbindung überprüfen zu müssen und beauftragte die Bottroperin mit verschiedenen Aufgaben. Unter anderem sollte sie verschiedenste Programme auf ihrem Fernseher einschalten und auf die Terrasse gehen und nach einem bestimmten Geräusch hören. Als die Seniorin misstrauisch wurde, hatte der mutmaßliche Betrüger bereits die Flucht ergriffen. Er nahm mindestens zwei Handtaschen mit, in denen sich unter anderem wertvoller Schmuck befand.

Personenbeschreibung:

   - auffällig dick - ca. 185 bis 190 cm groß - dunkles kurzes Haar- 
     dunkel bekleidet -gelber DINA4 Umschlag in der Hand

Hinweise zu dem Vorfall und/ oder dem Unbekannten werden unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

