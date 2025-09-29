Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtasche entrissen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Handtaschenraub bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Eine 88-jährige Frau aus Gladbeck war am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu Fuß im Bereich einer Unterführung unterhalb der Grabenstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Mann überholt, der ihr gleichzeitig die Handtasche entriss. Der Tatverdächtige flüchtete über Treppen hinauf in Richtung Grabenstraße. Als die Seniorin dem Mann nachlaufen wollte, stürzte sie und verletzte sich vermutlich leicht. Eine aufmerksame Zeugin eilte der Gladbeckerin zur Hilfe und informierte die Polizei. Ein Krankenwagen fuhr die Seniorin in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige kann wir folgt beschrieben werden:

-ca. 1,70 Meter - Sweatshirt Jacke mit Kapuze - vermutlich dunkle Sturmhaube - schlank

Hinweise werden von der Kripo unter der 08002361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell