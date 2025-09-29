Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Tatverdächtigter stellt sich nach versuchtem Tötungsdelikt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 16-Jährigen festgenommen - ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am Samstagabend (ca. 21 Uhr) informierte ein Zeuge die Polizei über einen verletzten 43-Jährigen aus Marl in einem Garagenhof an der Ludwigstraße. Der Mann wies eine Stichverletzung auf. Noch vor Ort konnte der Verletzte einen Hinweis auf den Tatverdächtigen geben. Dabei handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Oer-Erkenschwick. Zwischen dem 43-Jährigen und dem Tatverdächtigen besteht eine familiäre Verbindung.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus transportiert und hier notoperiert. Zeitweise bestand Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige war zunächst vom Tatort geflüchtet, er stellte sich allerdings am Sonntagmorgen bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Jugendliche soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Staatsanwalt Hagemann Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Grewen

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell