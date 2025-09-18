Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Sigmaringen nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend im Bereich der Georg-Zimmerer-Straße die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 17-Jähriger gemeinsam mit weiteren, teils noch unbekannten Begleitern, einen 16-Jährigen mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Der 16-Jährige, der sich gemeinsam mit Freunden vor dem dortigen Jugendhaus aufgehalten hatte, zog Verletzungen unter anderem am Kopf davon, einer unmittelbaren medizinischen Versorgung bedurfte es nicht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Pfullendorf

Rasant unterwegs - Polizei stoppt berauschte Autofahrerin

Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwochabend, als beim Ausfahren vom Gelände des örtlichen Polizeipostens just eine 31 Jahre alte Autofahrerin in rasanter Fahrweise an ihnen vorbeifuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten die Fahrerin, wobei diese zunächst über eine Strecke von rund zwei Kilometern sämtliche Anhalte-Signale der Beamten missachtet hatte. Schnell stand fest, dass die 31-Jährige nicht mehr fahrtüchtig ist. Nicht nur ein Alkoholtest zeigte knapp über ein Promille an, auch ein Drogenvortest ergab den Verdacht auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Kokain. Die Fahrerin musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihre Fahrt durfte sie selbstverständliche nicht mehr fortsetzen. Sie sieht sich nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber.

Krauchenwies

Frontalkollision bei misslungenem Überholmanöver

Zwei teils schwerverletzte Personen und Sachschaden von schätzungsweise über 35.000 Euro sind die Bilanz eines misslungenen Überholmanövers am Mittwochnachmittag auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen. Ein 51-jähriger Ford-Fahrer hatte gegen 15.30 Uhr auf dem Streckenabschnitt in einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden Lkw überholt und dabei einen entgegenkommenden Renault nicht beachtet. Beide Pkw prallten in der Folge frontal aufeinander und wurden massiv beschädigt. Der Ford kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Während der Fahrer des Renault nach bisherigen Kenntnissen mit leichten Verletzungen davonkam, zog sich seine Beifahrerin schwerere Verletzungen zu. Beide wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Ein dritter Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.

