Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers die Nacht verbringen musste ein 38-Jähriger, der am Dienstagabend in einer Unterkunft in der Keplerstraße negativ aufgefallen ist. Ein Mitbewohner informierte die Polizei, als der Mann lautstark herumschrie, gegen Türen trat und Glasflaschen herumschmiss. Die Beamten ermahnten den 38-Jährigen und mussten kurz darauf wegen erneuter Eskapaden nochmals anrücken und die zuvor angedrohte Gewahrsamnahme in die Tat umsetzen. Eine Atemalkoholmessung ergab über 2,6 Promille. Ihn erwartet nun eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz und die unfreiwillige Übernachtung in der Zelle.

Überlingen

Mann wegen lautstarken Parolen angezeigt

Strafrechtich verantworten muss sich ein 63-Jähriger, der am Dienstagmorgen in der Lippertsreuter Straße für Unmut gesorgt hat. Im offensichtlich psychischen Ausnahmezustand sprach der Mann verfassungsfeindliche Parolen aus und gestikulierte entsprechend. Die Polizisten rückten an, erteilten dem mit rund 2,5 Promille deutlich alkoholisierten 63-Jährigen einen Platzverweis und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen ihn ein.

Überlingen

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Unbekannter hat sich am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Owinger Straße verschafft. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und durchwühlte in einem Behandlungszimmer mehrere Schränke und Schubladen. Ein Zeuge, der auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden war, schaute nach dem Rechten und ertappte den Mann auf frischer Tat. Der Täter ergriff umgehend die Flucht und fuhr mit einem schwarzen E-Scooter über die Owinger Straße in Richtung Innenstadt davon. Der Einbrecher wird als etwa 20 Jahre alt und rund 165 cm groß beschrieben. Er hatte einen dunkleren Teint, und längere, auffallend fettige schwarze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer weißen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und hatte beim Einbruch, mutmaßlich um die Scheibe einzuschlagen, ein Tuch um seine Hand gewickelt. Ob der Unbekannte fündig wurde oder ohne Diebesgut von dannen zog, ist bislang nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden, den er beim Einbruch anrichtete, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Beim Wenden Garagenzufahrt beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Wenden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr in der Weinbergstraße in einer Garagenzufahrt Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Der Unbekannte prallte unter anderem gegen eine Marmorsäule, eine Mülltonne und Pflanzenkübel und flüchtete anschließend offensichtlich unbeeindruckt. An dem Verursacherfahrzeug dürfte durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden entstanden sein. Das Polizeirevier Überlingen führt die Ermittlungen zu der Unfallflucht und bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Markdorf

Unfallflucht

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter vermutlich bei einem misslungenen Parkmanöver auf dem Parkplatz am Bahnhof an einem dort geparkten Renault angerichtet hat. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen erheblich. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher davon. Um die Regulierung des entstandenen Sachschadens kümmerte er sich derweil nicht. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Radfahrerin schwer verletzt

Schwerere Kopfverletzungen hat sich eine Radfahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Sturz an der Uferpromenade zugezogen. Die 62-Jährige stürzte ohne Helm, nachdem ihr ein Begleiter mit seinem Rad hinten aufgefahren war. Ein Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Meersburg

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Meersburg, nachdem ein Unbekannter am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kronenstraße Unfallflucht begangen hat. Zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr prallte der Unbekannte gegen einen dort abgestellten VW T-Cross und richtete an diesem Sachschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro an. Um die Regulierung des Schadens kümmerte sich der Unbekannte nicht. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 zu melden.

Salem

Missglücktes Überholmanöver - Pkw überschlägt sich

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Neufrach und Bermatingen. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Bermatingen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Beim Einscheren verschätzte sie sich offenbar, streifte den Laster und verlor die Kontrolle über ihren UP!. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Wagen überschlug. Die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 7.000 Euro.

