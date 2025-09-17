Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.09.2025

Kißlegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei stoppt 23-Jährigen mit 10 Kilogramm Kokain

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet sich ein 23-Jähriger, der von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Lindau am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr auf der A 96 zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg mit seinem Fahrzeug gestoppt worden war. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle erlangten die Beamten aufgrund von Auffälligkeiten im Fahrzeuginnern den Verdacht, dass der Wagen zum Schmuggel von Betäubungsmitteln benutzt wird. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs zusammen mit Polizisten der Verkehrspolizei Kißlegg fanden die Ermittler in mehreren Verstecken insgesamt rund 10 Kilogramm Kokain. Die Beamten stellten den Wagen sowie das Kokain sicher und nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Der dringend Tatverdächtige wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nichtgeringer Menge gegen den italienischen Staatsbürger erließ. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen, die andauern, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen übernommen.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

