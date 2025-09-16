Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tödliche Verletzungen hat eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr in der Heudorfer Straße erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Frau von Heudorf kommend unterwegs, als sie in einer Linkskurve in Blochingen ins Schleudern kam und gegen eine Betonwand rechts neben der Fahrbahn prallte. Die 49-Jährige, die sich allein im Fahrzeug befand, wurde durch die wuchtige Kollision eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Ortsdurchfahrt von Blochingen ist während der Unfallaufnahme noch bis in die Abendstunden gesperrt. Eine Umleitung wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet.

