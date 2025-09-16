Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Verkehrszeichen umgefahren - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Zwischenzeitlich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt angezeigt wurde eine Unfallflucht, bei der ein bislang Unbekannter zwischen Freitag, den 5. September, und Montag, den 8. September, einen Straßenpfosten sowie ein Verkehrszeichen entlang der L 218 zwischen Glashütte und Schwenningen umgefahren hat. Da sich der Verursacher des Schadens bislang nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, hat der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Vor Ort gesicherte Spuren deuten auf einen Ford als Verursacherfahrzeug hin. Hinweise zum noch unbekannten Fahrer des Wagens und zum beschädigten Pkw selbst erbitten die Ermittler unter Tel. 07573/815.

Sigmaringen

Fahrradfahrer kontrolliert

In einer geplanten Kontrollaktion haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagvormittag im Stadtgebiet Sigmaringen, insbesondere in der Fußgängerzone Schwabstraße und der Georg-Zimmerer-Straße, Radfahrer und deren Zweiräder unter die Lupe genommen. Mehrere Betroffene, an deren Rädern mangelnde Beleuchtung oder fehlende Klingeln zu beanstanden waren, wurden per Bußgeld verwarnt. Die Kontrollaktion soll dazu beitragen, den Rad- und Fußverkehr sicherer zu gestalten.

Harthausen / Neufra

Fahrzeug bleibt in Straßengraben liegen

Auf abschüssiger Strecke ist am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr eine 24-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Harthausen und Neufra nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben zum Liegen gekommen. Der Fiat Panda kippte dabei auf die Seite. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Fahrerin des Wagens kam glücklicherweise ohne Verletzungen davon. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Anzeige wegen Notrufmissbrauchs

Wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 44-Jährigen, der bereits mehrfach ohne erkennbares medizinisches Problem den Rettungsdienst verständigt hat. Am Sonntagnachmittag rief der Mann die Helfer wegen angeblicher Atemnot, wobei die Einsatzkräfte wiederum keinerlei Beschwerden feststellen konnten. Auf den 44-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell