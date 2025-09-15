Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.09.2025

Riedhausen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei nimmt mutmaßliche Serieneinbrecher fest

Nach dem Einbruch in zwei Monteurfahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche hat die Polizei zwei 45 und 27 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Das Duo steht in Verdacht, die beiden Fahrzeuge auf einem Firmengelände in der Pfrunger Straße aufgebrochen und daraus Werkzeug und Arbeitsgerätschaften im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen zu haben. Die beiden Männer entkamen zunächst unerkannt. Ein Teil des Diebesguts, das das Duo offenbar unweit des Tatorts zur Abholung deponierte, wurde am Freitag von einem Passanten aufgefunden. Als die beiden Tatverdächtigen ihre Beute in der Nacht von Freitag auf Samstag abholen wollten, wurden sie von der Polizeihundeführerstaffel vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der beiden Männer stellte die Polizei im weiteren Verlauf zahlreiches weiteres Diebesgut sicher, das teilweise bis unter die Decke gestapelt war. Einen Teil der gestohlenen Gerätschaften, deren Gesamtwert im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich liegen dürfte, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen Einbrüchen in derselben Nacht in Eichstegen und Horgenzell sowie in Ravensburg (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6095444) zuordnen. Ob die beiden Tatverdächtigen zudem für weitere Einbrüche und Diebstähle von Arbeitsgerätschaften in der Region verantwortlich sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die andauern. Zur Sicherstellung des umfangreichen Diebesguts, die mehrere Stunden in Anspruch nahm, unterstützte das THW. Die beiden 45- und 27-jährigen rumänischen Staatsbürger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls erließ. Seither befinden sich die beiden dringend Tatverdächtigen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen bitten weitere mögliche Geschädigte, denen in den vergangenen Wochen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen abhandengekommen sind, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

