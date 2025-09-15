Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Senior gelangt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zur Anzeige

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermitteln Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen einen 68-Jährigen, der am Samstag kurz vor 18 Uhr in der Georgstraße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Ein Zeuge verständigte die Polizei, weil der Senior mit der Hand in der geschlossenen Hose entsprechende Bewegungen machte. Eine Polizeistreife konnte den Senior im Bereich des Alten Judenfriedhofs antreffen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Betrüger räumen Konto leer

Mehrere tausend Euro haben Betrüger vom Konto einer 62-Jährigen abgebucht. Die Frau erhielt eine SMS auf ihr Mobiltelefon, die augenscheinlich von ihrer Hausbank stammte. Darin wurde sie aufgefordert, ihre TAN-App für das Online-Banking zu deaktivieren. Da die Bank zuvor in einem offiziellen Schreiben angekündigt hatte, dass das TAN-Verfahren eingestellt werden soll, schenkte sie der Nachricht Glauben und betätigte den Link in der SMS. In der Folge wurde sie von einem angeblichen Bank-Berater kontaktiert, der sie über eine bevorstehende unerlaubte Abbuchung von ihrem Konto informierte. Um diese zu stornieren, wurde die 62-Jährige von dem falschen Banker überzeugt, die Überweisung mittels einer neuen TAN zu stoppen. Die Frau gab die TAN ein und stellte in der Folge eine Abbuchung in Höhe von 9.000 Euro fest. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt vor der Masche des sogenannten "Phishings". Die Betrüger versuchen mit fingierten Links in SMS oder in E-Mails, Daten ihrer Opfer abzufangen. Die Links führen zu gefälschten Internetseiten, auf denen Daten abgegriffen werden. Seien Sie daher skeptisch, wenn Sie einen Link zur Eingabe vertraulicher Daten erhalten. Ihre Bank, Diensteanbieter oder Behörden bitten niemals per SMS oder E-Mail darum, persönliche Daten wie Passwörter zu ändern. Öffnen Sie keine Anhänge und richten Sie sicherheitshalber die Zwei-Faktor-Authentisierung bei ihren Accounts ein. Nehmen Sie im Zweifelsfall unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zum Absender der Nachricht auf. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Phishing schützen können, finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ravensburg

Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Tettnanger Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger Seat-Lenker wollte kurz nach 14 Uhr von der Tettnanger Straße nach links in die Straße "Fidazhofer Steige" abbiegen, als er einen entgegenkommenden 68-jährigen Fahrer eines Motorrollers übersah und mit diesem kollidierte. Der 68-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verletzte sich im Bereich der Rippen, weshalb er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 31-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte seine Fahrt aber fortsetzen.

Weingarten

Polizei stellt frisiertes Moped sicher

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat die Verkehrspolizei gegen einen 16-Jährigen eingeleitet, den die Beamten am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet mit seinem Moped gestoppt haben. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Zweirad nach Betätigen eines Kippschalters weitaus schneller als die zulässigen 45 km/h fährt. Sie stellten das Kleinkraftrad sicher und zeigten den Jugendlichen, der selbst Halter des Fahrzeugs ist, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an.

Bergatreute

Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 16-Jährigen zu, der am Freitag kurz nach 22.30 Uhr mit seinem Motorroller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten wollte den Jugendlichen im Ortsgebiet stoppen. Der 16-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen, gab Gas und fuhr auf der Kreisstraße in Richtung Oberstocken vor dem Streifenwagen davon. Die Beamten folgten dem Rollerfahrer, der immer wieder versuchte, das Polizeifahrzeug auszubremsen. Dabei kollidierte der Teenager unter anderem seitlich mit dem Streifenwagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Die Polizisten konnten den 16-Jährigen bei Oberstocken zum Anhalten bewegen und vorläufig festnehmen. Den mutmaßlich frisierten Motorroller beschlagnahmten die Beamten und zeigten den Jugendlichen wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs an. Da der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er zudem mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch auf den Halter des Motorrollers kommen strafrechtliche Konsequenzen zu.

Aulendorf

Hungriger Einbrecher

Seinen Hunger hat ein bislang unbekannter Einbrecher gestillt, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Jugendtreff in der Hauptstraße eingestiegen ist. Der Unbekannte warf eine Scheibe an der Gebäuderückseite ein und gelangte so in das Gebäude. Nachdem er einen Schrank aufgebrochen hatte, verzehrte er Chips, Fertignudeln und Cola. Ob er weitere Gegenstände entwendet hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Altshausen führt. Die Beamten nehmen unter Tel. 07584/9217-0 Hinweise zur Tat oder dem Täter entgegen.

Wolpertswende

Autofahrer kollidiert mit Lkw-Lenker

Eine leicht verletzte Person und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 27.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in der Straße "Niedersweiler". Der 43-jährige Lenker eines Lkw fuhr kurz nach 11 Uhr von einer unübersichtlichen Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Straße ein und kollidierte mit einem ebenfalls 43 Jahre alten BMW-Fahrer, welcher vorfahrtsberechtigt von Aulendorf kommend Richtung Blitzenreute fuhr. Durch die Kollision wurde der unbeladene Lkw noch wenige Meter über einen Fußgängerweg geschoben. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Sachschaden am Lkw wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Der 43-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Wangen

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen vergangenem Donnerstag und Samstag an einem Hyundai verursacht, der auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die hintere linke Stoßstange. Der Unfallverursacher fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weg. Hinweise zum Unfall oder zu dem Unbekannten erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Wangen

Radfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 32 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bahnhofstraße zugezogen. Der 32-Jährige, welcher ohne Helm unterwegs war, befuhr mit seinem Fahrrad kurz nach Mitternacht die Bahnhofstraße Richtung Bahnhof und streifte mit dem Reifen an den Bordstein. Er stürzte in der Folge und verletzte sich im Gesicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme schlug den Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann entgegen. Der 32-Jährige verweigerte einen Alkoholtest, weshalb er anschließend eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Sollte die Blutprobe den Verdacht auf Alkoholbeeinflussung bestätigen, erwarten den 32-Jährigen straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Amtzell

Auto- und Wohnmobilfahrer mit Restalkohol gestoppt

Bei Alkoholkontrollen anlässlich eines Festivals bei Wangen wurden von der Polizei am Sonntagmittag zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 24-jähriger Autofahrer wurde kurz nach 11 Uhr auf der K 7991 von den Polizeibeamten angehalten. An der gleichen Stelle aus dem Verkehr gezogen wurde der 27 Jahre alte Lenker eines Wohnmobils nur knapp eine Stunde später. Den Beamten schlug bei den Kontrollen jeweils deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der 24-Jährige pustete rund 0,8 Promille, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Er musste auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Ein Alkoholtest bei dem Wohnmobilfahrer ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste anschließend eine Blutprobe in einer Klinik abgeben. Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher. Der 24-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, während der 27-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird. Die Polizei weist darauf hin, dass Restalkohol die Fahrtauglichkeit stark beeinträchtigen und empfindliche Strafen nach sich ziehen kann. Lassen Sie Ihr Auto nach dem Konsum von Alkohol eine angemessene Zeit stehen und gehen Sie kein Risiko ein.

Leutkirch

Polizei nimmt Exhibitionisten vorläufig fest

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 54-Jährigen, der sich am Samstag gegen 10.45 Uhr bei den Bahnhofsarkaden einer Frau gegenüber entblößt hat. Die 34-Jährige befand sich in ihrem Wagen, als der Tatverdächtige an die Beifahrerseite trat und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 54-Jährige nach einer kurzen Fahndung durch mehrere Polizeistreifen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

