PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringendorf

Unbekannter schlägt mit Bierkrug zu

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr stieß ein bislang unbekannter junger Mann, auf dem Straßenfest, den 52-jährigen Geschädigten gegen einen Zaun. Als dieser ihn fragte was das soll, wurde er vom Tatverdächtigen beleidigt und anschließend mit einem Bierkrug zweimal ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der Geschädigte zog sich durch die Schläge eine blutende Wunde an der linken Wange zu.

Meßkirch

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Vermutlich auf Grund von Alkohol kam am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, in der Conradin-Kreutzer-Straße ein 42-jähriger Daimlerfahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort auf einen geparkten Hyundai, welcher wiederum auf einen geparkten BMW geschoben wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro, der Unfallverursacher blieb zum Glück unverletzt.

