PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringendorf

Unbekannter schlägt mit Bierkrug zu

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr stieß ein bislang unbekannter junger Mann, auf dem Straßenfest, den 52-jährigen Geschädigten gegen einen Zaun. Als dieser ihn fragte was das soll, wurde er vom Tatverdächtigen beleidigt und anschließend mit einem Bierkrug zweimal ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der Geschädigte zog sich durch die Schläge eine blutende Wunde an der linken Wange zu.

Meßkirch

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Vermutlich auf Grund von Alkohol kam am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, in der Conradin-Kreutzer-Straße ein 42-jähriger Daimlerfahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort auf einen geparkten Hyundai, welcher wiederum auf einen geparkten BMW geschoben wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro, der Unfallverursacher blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 09:36

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Einbruchsversuch in Ladengeschäft gescheitert - Zeugensuche Im Zeitraum von Montagmittag bis Donnerstagmittag versuchte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Grabenstraße zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter die Eingangstüre mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, bei dem Sachschaden von ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:35

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch im Allgäu Tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugensuche Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr soll es in den Grünanlagen beim Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Brüdern und einem Heranwachsenden gekommen sein. Nach Unstimmigkeiten beim Verkauf von Kopfhörern trafen sich die Personen am Bahnhof, um die Angelegenheit zu klären. Dabei soll es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren