Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugensuche

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr soll es in den Grünanlagen beim Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Brüdern und einem Heranwachsenden gekommen sein. Nach Unstimmigkeiten beim Verkauf von Kopfhörern trafen sich die Personen am Bahnhof, um die Angelegenheit zu klären. Dabei soll es zu Beleidigungen und tätlichen Übergriffen gekommen sein. Sowohl der Heranwachsende, als auch die beiden 14 und 15 Jahre alten Brüder begaben sich anschließend zum Polizeirevier Leutkirch, um dort Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu erstatten. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweise zum Geschehensablauf in den Grünanlagen am Bahnhof. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Ravensburg

Betrunkener Fahrradfahrer uneinsichtig

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr nahm ein 53-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec am Straßenverkehr teil, obwohl er zuvor zu viel Alkohol zu sich genommen haben dürfte. Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg hatten den Mann wenige Minuten vorher bereits deutlich darauf hingewiesen, sein Pedelec aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums zu schieben. Diesem gut gemeinten Ratschlag folgte er nicht, sondern fuhr mit seinem Pedelec, trotz einer Atemalkoholkonzentration von beinahe 3 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Ermittlungen zu möglichen technischen Veränderungen an dem Pedelec ein. Der Mann musste sich folgend einer Blutentnahme unterziehen und sein Zweirad beschlagnahmte die Polizei zur näheren technischen Überprüfung.

Wangen im Allgäu

Flucht vor der Polizei endet im Graben

Der Fahrer eines VW Passat erkannte am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr eine Polizeikontrolle und wendete sein Fahrzeug, um in entgegengesetzter Richtung die Flucht zu ergreifen. Sein Passat geriet außer Sicht der Polizeibeamten, die aber kurze Zeit später sowohl das verunfallte Auto im Graben, als auch die beiden Insassen in einem Gebüsch versteckt feststellen konnten. Die beiden alkoholisierten 20- und 21-jährigen Insassen erlitten nach bisherigem Kenntnisstand keine schwereren Verletzungen, mussten sich aber in einem Krankenhaus je einer Blutentnahme unterziehen. An ihrem Passat entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2 500 Euro. Die Beamten leiten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell