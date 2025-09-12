Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.09.25

Sigmaringen (ots)

Im Streit verletzt - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 43-jährigen Tatverdächtigen, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Dieser steht im Verdacht, am frühen Freitagmorgen im Zuge eines Streits in einer Wohnung in der Sigmaringer Innenstadt einen 38-Jährigen erheblich verletzt zu haben. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war es zwischen dem Opfer und dem ihm bekannten Tatverdächtigen, die zur Tatzeit beide deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, gegen 2.30 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärtem Grund zum Disput gekommen. Im Verlauf des Streits soll dann der 43-Jährige dem 38-Jährigen mit einem Stechbeitel mit rund 12 cm Klingenlänge in den Rücken gestochen und ihm dadurch eine tiefe, potentiell lebensgefährliche Stichwunde zugefügt haben. Während ein anwesender Zeuge dem Tatverdächtigen das Werkzeug danach abnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort ruhighalten konnte, gelang es dem Verletzten, ins Freie zu flüchten und einen Notruf abzusetzen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige von den eintreffenden Beamten ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen. Der 43-jährige Ukrainer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am heutigen Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

