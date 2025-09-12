Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Wuchtig aufgefahren

Rund 18.000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der B 311 bei Mengen entstanden. Nachdem der 60-jährige Lenker eines Klein-Lkw mit Anhänger von Rulfingen kommend kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der nachfolgende 50-jährige Fahrer eines Opel zu spät und fuhr wuchtig auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Krauchenwies

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der L 456 bei Bittelschieß. Gegen 6 Uhr bog die 19-jährige Fahrerin eines VW von Glashütte kommend nach rechts in die L 456 ein und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt einer 38-Jährigen, die von Krauchenwies kommend mit ihrem Opel in Richtung Otterswang fuhr. Durch die folgende Kollision im Einmündungsbereich wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell