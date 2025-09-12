Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.09.2025

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Angriff auf Ex-Partnerin in Untersuchungshaft

Ein 56-jähriger Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft, nachdem er am späten Mittwochabend eine 37-Jahre alte Frau in einer Teilgemeinde von Friedrichshafen attackiert und dabei verletzt haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge drang er in die Wohnung seiner getrenntlebenden Partnerin und des gemeinsamen Kindes ein. Dort soll er die Frau zunächst gewürgt und ihr im Anschluss mit einem Messer eine lebensbedrohliche Verletzung am Hals zugefügt haben. Der 37-Jährigen gelang es, die Flucht zu ergreifen. Polizeibeamten nahmen den 56-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Die Frau wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Slowake wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und setzte diesen in Vollzug.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und deren Hintergründe aufgenommen.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

