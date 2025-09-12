PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.09.2025

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Angriff auf Ex-Partnerin in Untersuchungshaft

Ein 56-jähriger Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft, nachdem er am späten Mittwochabend eine 37-Jahre alte Frau in einer Teilgemeinde von Friedrichshafen attackiert und dabei verletzt haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge drang er in die Wohnung seiner getrenntlebenden Partnerin und des gemeinsamen Kindes ein. Dort soll er die Frau zunächst gewürgt und ihr im Anschluss mit einem Messer eine lebensbedrohliche Verletzung am Hals zugefügt haben. Der 37-Jährigen gelang es, die Flucht zu ergreifen. Polizeibeamten nahmen den 56-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Die Frau wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Slowake wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und setzte diesen in Vollzug.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und deren Hintergründe aufgenommen.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Parkendes Auto angefahren - Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein 34-jähriger Audi-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße verursacht. Der 34-Jährige wollte kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Audi samt Anhänger auf dem Parkplatz wenden und hat dabei einen dort ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Randalierer richtet Sachschaden an und flüchtet Ein Randalierer hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Charlottenstraße Sachschaden angerichtet. Der bislang Unbekannte warf ein Werbeschild eines Geschäfts zu Boden, entnahm daraus das Plakat und brannte es nieder. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Bahnhof. Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren