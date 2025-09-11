Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Parkendes Auto angefahren - Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein 34-jähriger Audi-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße verursacht. Der 34-Jährige wollte kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Audi samt Anhänger auf dem Parkplatz wenden und hat dabei einen dort parkenden BMW touchiert. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, während dieser an dem Anhänger des 34-Jährigen rund 500 Euro beträgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins der Klasse BE ist, den er für seinen Anhänger benötigt hätte. Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch der Anhängerbesitzer, welcher dem 34-Jährigen seinen Hänger überlassen hat, wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Radfahrerinnen stoßen zusammen

Leichte Verletzungen haben sich zwei 38 und 48 Jahre alte Radfahrerinnen bei einer Kollision am Mittwochmorgen in der Wangener Straße zugezogen. Die 38-Jährige befuhr kurz vor 7 Uhr einen für Radfahrer befahrbaren Gehweg in der Wangener Straße Richtung Innenstadt, als ihr die 48-Jährige dort entgegenkam. Mutmaßlich wegen Unachtsamkeit befuhr die 48-Jährige den Gehweg zu weit links, weshalb die 38-Jährige nicht mehr ausweichen konnte und die beiden Frauen miteinander kollidierten. Die Radlerinnen stürzten in der Folge, wodurch sich die 38-Jährige am Knie verletzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad der 38-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Die 48-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen.

Weingarten

Unbekannte werfen rohe Eier durch geöffnetes Fenster

Erst nachträglich angezeigt wurde bei der Polizei ein Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag in der Pflugstraße ereignet hat. Unbekannte warfen gegen 23 Uhr rohe Eier durch das offene Fenster in die Wohnung einer 26-Jährigen. Dabei wurden die Außen- und Innenwände sowie das Inventar verschmutzt und beschädigt. Der Sachschaden, der dabei entstand, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den Eierwerfern.

Wangen

Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss eine 55 Jahre alte Autofahrerin rechnen, die am Mittwochabend gegen 17 Uhr deutlich betrunken im Stadtgebiet unterwegs war. Ein Zeuge wurde auf die auffällige Fahrweise der Frau aufmerksam und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille, weshalb die 55-Jährige anschließend eine Blutprobe in einer Klinik sowie ihren Führerschein abgeben musste. Die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Kißlegg

Klein-Lkw-Fahrer überholt rechts - Unfall ist die Folge

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 entstanden ist. Der 52 Jahre alte Lenker eines Klein-Lkw überholte zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg auf der rechten Spur einen 59-jährigen Sattelzuglenker, der auf der linken Spur unterwegs war. Nach dem unerlaubten Überholvorgang scherte der 52-Jährige so knapp vor dem Sattelzug wieder ein, dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 52-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Isny

Autofahrer kollidiert mit Lkw - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei leicht Verletzte und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der B 12. Ein 89-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr zunächst die B 12 von Großholzleute kommend Richtung Isny, als er kurz nach der Straße "Ziegelstadel" aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem 29-jährigen Lkw-Lenker kollidierte. Der 89-Jährige wurde in seinem durch die Kollision stark verformten Auto eingeklemmt. Er und seine Beifahrerin wurden von der Freiwilligen Feuerwehr befreit und leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, während der Sachschaden am Lkw des 29-Jährigen rund 40.000 Euro beträgt. Zudem wurde bei dem Unfall ein Reisebus, der hinter dem 89-Jährigen fuhr, durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen am Unfallort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 12 für rund fünf Stunden gesperrt.

Leutkirch

Kollision mit verlorener Ladung

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L 319 zwischen Zollhaus und Herlazhofen ereignet hat. Ein 42-jähriger Seat-Fahrer verlor kurz nach 6 Uhr von seinem Anhänger einen nicht ausreichend gesicherten und mit Kunststoffteilen gefüllten Umzugskarton, welcher auf der Fahrbahn liegen blieb und von einem nachfolgenden 25 Jahre alten Ford-Lenker offenbar wegen der Dunkelheit zu spät erkannt wurde. Der 25-Jährige prallte in der Folge auf den gefüllten Karton. Hierdurch wurde der Ford so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

