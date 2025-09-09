PP Ravensburg: Polizeipräsidium Ravensburg begrüßt 28 neue Kolleginnen und Kollegen

Polizeipräsidium Ravensburg

Insgesamt 28 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte Polizeipräsident Uwe Stürmer Anfang September beim Polizeipräsidium Ravensburg willkommen heißen. Die 18 Polizeibeamtinnen und -beamten sowie zehn Angestellten verstärken ab sofort die Polizei in der Region und wurden in einem kleinen Festakt im Feuerwehrhaus Weingarten offiziell begrüßt. "Wir freuen uns, dass Sie da sind, und wünschen Ihnen einen guten Start bei uns im Polizeipräsidium Ravensburg", empfing der Polizeipräsident die Neuzugänge ganz im Sinne des Mottos der aktuellen Einstellungskampagne "Du verdienst ein Wir". Und weiter: "Dieses Wir-Gefühl soll Ihnen in der gerade nicht einfachen Zeit Rückhalt geben und die Gewissheit bieten, insbesondere auch in herausfordernden Situationen nicht allein zu sein". Gleichzeitig appellierte Stürmer: "Sie stehen stets im Fokus der Öffentlichkeit. Wertschätzendes und respektvolles Verhalten, das in unserer Gesellschaft zunehmend verloren zu gehen scheint, gehört für uns zum Selbstverständnis einer bürgerorientierten Polizeiarbeit. Sie tragen mit Ihrem engagierten Dienst unmittelbar dazu bei, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in unserer Region sicher leben können!" Nach den besten Wünschen für den spannenden und interessanten Neubeginn hatten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim anschließenden Stehempfang die Gelegenheit, mit den Führungskräften des Polizeipräsidiums ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig näher kennenzulernen.

15 Beamtinnen und Beamte werden die Streifendienste mehrerer Polizeireviere sowie des Führungs- und Lagezentrums ergänzen, zwei weitere die Verkehrspolizei. Eine Beamtin wird zur Kriminalpolizei abgeordnet. Die Angestellten werden auf zwei Polizeirevieren, bei der Kriminalpolizei, der Verwaltung, im Führungs- und Einsatzstab sowie bei der Pressestelle eingesetzt.

Haben auch Sie Interesse am Polizeiberuf, egal ob als Beamtin oder Beamter oder als Angestellte oder Angestellter? Dann bewerben Sie sich! Eine persönliche Beratung erhalten Sie bei unseren Einstellungsberatern Mira Schwarzer (Schwerpunkt Bodenseekreis - Tel. 0751/803-1321), Andreas Blender (Schwerpunkt Landkreis Sigmaringen - Tel. 07571/104-206), Klaus Rist (Schwerpunkt Allgäu - Tel. 0751/803-1322) und Rainer Heinzelmann (Schwerpunkt Landkreis Ravensburg - Tel. 0751/803-1320). Alle wichtigen Infos rund um die Einstellungsvoraussetzungen gibt es auch online unter https://www.karriere-polizei-bw.de/. Derzeit offene Stellen im Tarifbereich finden Sie auf unserer Homepage unter: https://ppravensburg.polizei-bw.de/.

