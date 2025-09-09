Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Motorroller brennt

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hat am Montagabend gegen 19 Uhr der Motorroller eines 16-Jährigen in Freudenweiler während der Fahrt Feuer gefangen. Dem Jugendlichen gelang es, das Zweirad am Fahrbahnrand abzustellen und abzusteigen, sodass er unverletzt blieb. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, der Roller brannte jedoch vollständig ab.

Gammertingen-Harthausen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der K 8205 bei Harthausen gefordert. Gegen 8.45 Uhr wollte der 53-jährige Lenker eines Ford aus Harthausen kommend die K 8205 in Richtung Wilsingen queren und übersah dabei den in Richtung Trochtelfingen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Fiat-Kleintransporter eines 60-Jährigen. Durch die folgende Kollision kippte der Kleintransporter auf die rechte Seite um und beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls vor Ort im Einsatz war die örtliche Feuerwehr.

Mengen

Pkw-Einbrecher ertappt

Auf frischer Tat hat ein Zeuge am frühen Dienstagmorgen einen Pkw-Einbrecher ertappt. Der Mann stellte den Unbekannten kurz nach 3 Uhr in der Granheimer Straße fest, wie er in das Innere eines Fahrzeugs gebeugt und offenbar dabei war, dieses nach Wertsachen zu durchsuchen. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser. Ersten Erkenntnissen zufolge ist aus dem Fahrzeug, das abgeschlossen gewesen sein soll, ein Bargeldbetrag gestohlen worden. Der Täter wird als rund 180 cm groß, etwa 90 bis 100 kg schwer und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen leichten Vollbart, kurze dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose und ein graues Sweatshirt mit Kapuze. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet weitere Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Sigmaringendorf

Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-jähriger Arbeiter am Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Scheerer Straße zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge übersah der 32-jährige Lenker eines Gabelstaplers beim Rückwärtsfahren den hinter dem Fahrzeug vorbeigehenden 55-Jährigen und überrollte seinen Fuß. Aufgrund der dabei erlittenen nicht unerheblichen Verletzungen wurde der Mann nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen.

