Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 58-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend betrunken Auto gefahren ist. Ein Zeuge meldete sich kurz nach 18.30 Uhr bei der Polizei, da er von dem 58-Jährigen auf der B 30 überholt und mittels Geste beleidigt worden war. Die Polizeibeamten trafen den Mann schließlich an der Wohnanschrift an. Im Gespräch schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, weshalb der 58-Jährige anschließend eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Die Beamten untersagtem dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Auf den 58-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Zudem wird er wegen Beleidigung angezeigt.

Ravensburg

Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus endete eine Verkehrskontrolle für einen 38 Jahre alten Autofahrer gestern Nacht. Der 38-Jährige fiel einer Polizeistreife wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Während der Verkehrskontrolle schlug den Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, der 38-Jährige pustete rund 1,7 Promille. Er musste folglich sein Auto stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten an Ort und Stelle. Auf den 38-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wangen

Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag einen parkenden Mercedes in der Bregenzer Straße touchiert hat. Der Unbekannte verursachte Sachschaden an der vorderen linken Stoßstange sowie an der vorderen linken Felge in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern zu melden.

Waldburg

Drohnenführer droht Bußgeld

Ein Bußgeld kommt auf einen 30-Jährigen zu, der am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Waldburg mit seiner Drohne eigenen Angaben zufolge Aufnahmen von der Mondfinsternis fertigen wollte. Entgegen der Vorschrift schaltete er dabei das grüne Blinklicht, das die Drohne im Dunkeln sichtbar machen soll, aus. Zeugen verständigten die Polizei, die den 30-Jährigen antraf und anzeigte.

Isny

Sumpf stoppt flüchtenden Mopedfahrer

In einem Sumpfgebiet bei Neutrauchburg hat die Flucht eines 17-jährigen Kleinkraftrad-Lenkers vor der Polizei am Sonntagabend geendet. Eine Streife des Polizeireviers Wangen wollte den Jugendlichen gegen 19 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Schlossstraße unterwegs war. Anstatt anzuhalten gab der 17-Jährige Gas und fuhr mit bis zu 80 km/h in Richtung Kurpark davon. Dabei klappte er zudem sein Versicherungskennzeichen hoch, um ein Ablesen zu verhindern. Weit kam er dabei nicht - sein Moped blieb im unwegsamen Gelände bei "Wies" im Sumpf stecken. Die Beamten konnten den Jugendlichen in einem Gebüsch, in dem er sich zu verstecken versuchte, vorläufig festnehmen. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden, denn der 17-Jährige hatte an dem Kleinkraftrad technische Veränderungen vorgenommen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Seinen Führerschein nahmen ihm die Polizisten an Ort und Stelle ab und stellten das Kleinkraftrad sicher. Der Teenager muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Aitrach

Radfahrer gestreift und das Weite gesucht

Schwere Verletzungen hat ein 80-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Illerstraße erlitten. Dem Senior kam eigenen Angaben zufolge während seiner Fahrt kurz nach 10 Uhr ein Fahrzeug mit angehängtem Wohnwagen entgegen, das aus einem Campingplatz fuhr und sich anschließend mittig auf der Fahrbahn befand. Der 80-Jährige wich in der Folge nach rechts auf das Bankett aus und wurde dennoch von dem Fahrzeug erfasst. Der Senior stürzte und verletzte sich an den Beinen, weshalb er nach erster medizinischer Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Fahrerflucht und geht ersten Hinweisen auf den Unfallverursacher nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell