Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Hauptuntersuchung abgelaufen - Fahrzeug nicht versichert

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 40-Jährigen zu, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochmorgen am Steuer seines Autos gestoppt haben. Die Polizisten wurden anhand der Plakette auf dem Kennzeichen auf den Wagen aufmerksam, weil der Termin für die Hauptuntersuchung bereits mehr als vier Monate überschritten war. Bei der Kontrolle des 40-Jährigen im Stadtgebiet stellte sich heraus, dass für den Pkw zudem bereits seit Juni keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt, darüber hinaus muss er ein Verwarnungsgeld wegen des überschrittenen Termins zur Hauptuntersuchung bezahlen.

Bad Saulgau

Hunde reißen Rehkitz - Anzeige wegen Jagdwilderei

Wegen Jagdwilderei ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine Hundehalterin, deren Vierbeiner am Mittwoch bei Fulgenstadt ein Rehkitz gerissen haben. Die Frau ging mit den beiden angeleinten Herdenschutzhunden auf einem Feldweg Gassi, als ein Rehkitz den Weg querte. Den beiden Hunden gelang es in der Folge, sich mit aller Kraft aus der genutzten Doppelleine zu winden, das Kitz zu verfolgen und in einem angrenzenden Feld zu reißen. Die Frau wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Herbertingen

Ladendiebstahl scheitert

Zurücklassen musste ein bislang unbekannter Ladendieb die Tabakwaren, die er am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in einem Supermarkt in der Marbacher Straße entwenden wollte. Der Mann steckte im Kassenbereich Tabakdosen im Wert von knapp 80 Euro in eine mitgeführte Tasche und rannte in der Folge durch den Kassenbereich. Eine Kundin reagierte geistesgegenwärtig und hielt den Dieb fest. Dieser konnte sich aus dem Griff der Frau befreien, ließ dabei jedoch die Tasche mit dem Diebesgut fallen und flüchtete ohne Beute. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu dem Mann, der als 185 bis 190 cm groß und von südländischem Aussehen beschrieben wird. Er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jeans sowie einen schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell