PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis
Ravensburg (ots)
Überlingen
Einbruchsversuch in Ladengeschäft gescheitert - Zeugensuche
Im Zeitraum von Montagmittag bis Donnerstagmittag versuchte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Grabenstraße zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter die Eingangstüre mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, bei dem Sachschaden von geschätzten 50 Euro an der Tür entstand. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem unbekannten Täter in diesem Zusammenhang.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell