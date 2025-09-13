PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots) - Leutkirch im Allgäu Tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugensuche Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr soll es in den Grünanlagen beim Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Brüdern und einem Heranwachsenden gekommen sein. Nach Unstimmigkeiten beim Verkauf von Kopfhörern trafen sich die Personen am Bahnhof, um die Angelegenheit zu klären. Dabei soll es zu ...

mehr