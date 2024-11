Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll findet in Unterhose versteckte Drogen

Knapp 30 Gramm mutmaßliches Amphetamin konnten Freiburger Zöllnerinnen und Zöllner im Rahmen einer Routinekontrolle bei zwei Reisenden sicherstellen.

Am 18. November gerieten ein 39-jähriger Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer am Grenzübergang Hartheim am Rhein bei ihrer Ausreise aus Deutschland in eine Zollkontrolle. Die beiden Männer gaben gegenüber den Kontrollkräften des Hauptzollamts Lörrach an, auf dem Weg in die Schweiz zu sein, um dort zu arbeiten. Weshalb sie nun versuchten nach Frankreich auszureisen, begründeten sie damit, dass sie sich verfahren hätten.

Beide Reisende wirkten jedoch bereits bei der Befragung durch die Zöllnerinnen und Zöllner zunehmend unruhiger. Die genauere Kontrolle des Fahrzeugs sowie der Personen lieferte schließlich den Grund für die Nervosität.

In der Türablage des Fahrzeugs konnten sogenannte Longpapers und im Gepäck der Reisenden eine bereits benutzte Glaspfeife festgestellt werden. Beide Utensilien dienen in der Regel dem Konsum von Drogen.

Die Zöllnerinnen und Zöllner führten daraufhin bei den beiden polnischen Staatsangehörigen eine körperliche Durchsuchung durch. Hierbei konnten in der Unterhose des Fahrers rund 30 Gramm eines weißen Pulvers festgestellt werden. Der Mann bestätigte den Verdacht der Zöllnerinnen und Zöllner, dass es sich hierbei um Amphetamin handle. Knapp ein halbes Gramm der gleichen Substanz konnte zudem im Geldbeutel des Beifahrers aufgefunden werden.

Als wäre das nicht bereits genug, bestätigte ein beim Fahrer durchgeführter Schnelltest den zeitnahen Konsum von Amphetamin, MDMA, THC und Crystal Meth.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Fahrer sieht sich zudem mit dem Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinflusses konfrontiert, weshalb gegen ihn nun auch die Landespolizei ermittelt.

