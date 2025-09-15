Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt Exhibitionist fest

Polizisten haben am Sonntagabend einen 29-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Frauen belästigt zu haben. Zwei Passantinnen verständigten gegen 19 Uhr die Polizei, als sie zwischen der Schlosskirche und dem Strandbad auf den jungen Mann stießen, der auf einer Parkbank sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und dabei Blickkontakt zu den Frauen gesucht haben soll. Die Beamten trafen den Mann an und fanden bei ihm neben einem Magazin mit unbekleideten Frauen auch ein Tierabwehrspray und zwei Joints auf. Der 29-Jährige wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Es wird geprüft, ob der 29-Jährige bereits am Mittag im Bereich Seemoos eine Joggerin ebenfalls durch obszöne Gesten belästigt hatte.

Friedrichshafen

Auto beschädigt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in der Sandöschstraße ein Zusteller-Fahrzeug offenbar mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Täter schlug mutmaßlich mit einem massiven Gegenstand auf die Motorhaube ein und richtete großflächige Eindellungen sowie ein Loch in der Haube an. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mit Schlägen und Pfefferspray gedroht

Wegen Bedrohung müssen sich zwei Männer im Alter von 16 und 19 Jahren strafrechtlich verantworten. Sie hatten einen 17-Jährigen am Sonntagabend im Stadtgebiet angesprochen und zur Begleichung angeblicher Schulden aufgefordert. Die jungen Männer begleiteten ihr Gegenüber bis zu dessen Wohnanschrift, wo sie die Forderungen mit einem vorgezeigten Pfefferspray und drohenden Worten nochmal unterstrichen haben sollen. In seiner Wohnung angekommen wählte der 17-Jährige den Notruf, woraufhin die Beamten die vor dem Haus wartenden Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Nach einer Gefährderansprache erhielten der Jugendliche und der Heranwachsende einen Platzverweis und werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kressbronn

Von Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines Autos, das am frühen Sonntagmorgen auf dem Dach neben der Straße zum Liegen gekommen ist. Der 18 Jahre alte Fahrer des VW fuhr gegen 4.45 Uhr von Kressbronn in Richtung Tettnang, als er im Bereich der Ausfahrt Gießenbrücke mutmaßlich aufgrund Aquaplaning von der Straße abkam. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, durchbrach im Anschluss eine Leitplanke und fuhr mehrere Meter eine Böschung hinab, wo sich der Wagen überschlug. Der 18-Jährige und sein 19 Jahre alter Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der VW wurde erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Überlingen

Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Glück im Unglück hatte eine 47-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14.15 Uhr zwischen Tüfingen und Deisendorf. Die Frau war mit ihrer 125er Honda in Richtung Deisendorf unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund Fahrunsicherheit in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor. Sie stürzte und rutschte mit dem Leichtkraftrad auf die Gegenfahrbahn, wo ihre Maschine einen entgegenkommenden BMW seitlich streifte. Die 47-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Überlingen

Senior kommt in den Gegenverkehr - Polizei untersagt Weiterfahrt und sucht Zeugen

Nachdem ein Senior am Sonntagnachmittag auf der L 200 zwischen Überlingen und Frickingen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Angaben eines Verkehrsteilnehmers zufolge war der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem silbergrauen Opel Corsa in Richtung Frickingen unterwegs und kam dabei offenbar mehrfach von seiner Fahrspur ab. Im Bereich Baufnang sei er in den Gegenverkehr geraten, wo ein bislang unbekannter Autofahrer ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Die verständigten Polizeibeamten trafen den 88 Jahre alten Senior in seinem Wagen an, untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Personen, die auf die unsichere Fahrweise aufmerksam wurden, insbesondere auch der bei Baufnang Entgegenkommende, werden gebeten, sich unter Tel 07551/804-0 an die Ermittler des Polizeireviers Überlingen zu wenden. Die Beamten informierten die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall.

Überlingen

Traktorscheiben eingeworfen - Polizei geht Hinweisen nach

Bislang unbekannte Vandalen haben am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Zum Laugele" einen Traktor beschädigt. Ein Anwohner war gegen 1 Uhr auf Lärm aufmerksam geworden und konnte sechs bis acht Jugendliche mit Taschenlampen auf seinem Grundstück beobachten. Auf Ansprache suchten sie das Weite und hinterließen zerbrochene Scheiben des Traktors, die sie offenbar mutwillig mit Pflastersteinen eingeworfen hatten. Einer weiteren Zeugin zufolge stiegen die Tatverdächtigen kurz darauf in zwei Autos, die im Bereich einer nahegelegenen Bäckerei abgestellt waren. Anhand der Kennzeichen möchten die Beamten die Identität der an der Tat Beteiligten klären. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an.

Meersburg

Schautafeln beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Randalierer haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag im Bereich des Heddelbachwegs ihr Unwesen getrieben. Sie zerbrachen mehrere Hinweistafeln und beschmierten unter anderem eine hölzerne Schauwand. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 19 Uhr und 14 Uhr nördlich der Brücke über die Bundesstraße 31 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell