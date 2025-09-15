Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Radfahrer nach Unfall nachträglich verstorben

Der 65-jährige Fahrradfahrer, der bei einem Sturz am 24.08.25 zwischen Hardthof und Unterschmeien lebensgefährlich verletzt worden war (wir berichteten am 25.08.25 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103742), ist am zurückliegenden Wochenende im Krankenhaus den seinerzeit erlittenen Verletzungen erlegen.

Gammertingen

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagnachmittag in der Hechinger Straße ein Pkw in Flammen aufgegangen. Kurz vor 14 Uhr bemerkte der Fahrer Probleme mit dem Motor und hielt an. Daraufhin entwickelte sich Rauch aus dem Motorraum und das Fahrzeug geriet schließlich in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Mengen

In der Probezeit unter Alkoholeinwirkung am Steuer

Mit einem Punkt in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen muss ein 63-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagvormittag in Mengen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann, der sich führerscheinrechtlich noch in der Probezeit befindet, eine leichte Alkoholisierung fest, obwohl für ihn aufgrund dieses Umstands ein absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt. Nachdem ein beweissicherer Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 63-Jährigen ein und untersagten ihm vorläufig die Weiterfahrt.

Bad Saulgau

In Tankstelle randaliert

Offensichtlich nicht im Griff hatte sich ein 24-Jähriger, der am Samstag zwei Mal in einer Tankstelle negativ aufgefallen ist. Der Mann sorgte erstmals kurz vor 18 Uhr für einen polizeilichen Einsatz, nachdem er im Verkaufsraum ein Plüschtier und eine Glasflasche umhergeworfen hatte. Zuvor war er von einem Mitarbeiter aus einem nur für Personal vorgesehenen Büro verwiesen worden, in welchem er mit einer Angestellten in Streit geraten war. Die Flasche verfehlte den Mitarbeiter und zerbarst, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am späten Abend gegen 23.30 Uhr randalierte der Mann trotz bestehenden Hausverbots abermals in stark betrunkenem Zustand in der Tankstelle, leerte Bier auf dem Boden aus und soll auch mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Er wurde kurz danach von einer Streifenwagenbesatzung noch in der Nähe angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten ein Klappmesser sicher und drohten dem Störer im Wiederholungsfall den Gewahrsam an. Außerdem zeigten sie ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs an und erteilten ihm für den Rest der Nacht einen Platzverweis für das Tankstellengelände.

