PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radfahrer nach Unfall nachträglich verstorben

Der 65-jährige Fahrradfahrer, der bei einem Sturz am 24.08.25 zwischen Hardthof und Unterschmeien lebensgefährlich verletzt worden war (wir berichteten am 25.08.25 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6103742), ist am zurückliegenden Wochenende im Krankenhaus den seinerzeit erlittenen Verletzungen erlegen.

Gammertingen

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagnachmittag in der Hechinger Straße ein Pkw in Flammen aufgegangen. Kurz vor 14 Uhr bemerkte der Fahrer Probleme mit dem Motor und hielt an. Daraufhin entwickelte sich Rauch aus dem Motorraum und das Fahrzeug geriet schließlich in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Mengen

In der Probezeit unter Alkoholeinwirkung am Steuer

Mit einem Punkt in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen muss ein 63-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagvormittag in Mengen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann, der sich führerscheinrechtlich noch in der Probezeit befindet, eine leichte Alkoholisierung fest, obwohl für ihn aufgrund dieses Umstands ein absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt. Nachdem ein beweissicherer Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 63-Jährigen ein und untersagten ihm vorläufig die Weiterfahrt.

Bad Saulgau

In Tankstelle randaliert

Offensichtlich nicht im Griff hatte sich ein 24-Jähriger, der am Samstag zwei Mal in einer Tankstelle negativ aufgefallen ist. Der Mann sorgte erstmals kurz vor 18 Uhr für einen polizeilichen Einsatz, nachdem er im Verkaufsraum ein Plüschtier und eine Glasflasche umhergeworfen hatte. Zuvor war er von einem Mitarbeiter aus einem nur für Personal vorgesehenen Büro verwiesen worden, in welchem er mit einer Angestellten in Streit geraten war. Die Flasche verfehlte den Mitarbeiter und zerbarst, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am späten Abend gegen 23.30 Uhr randalierte der Mann trotz bestehenden Hausverbots abermals in stark betrunkenem Zustand in der Tankstelle, leerte Bier auf dem Boden aus und soll auch mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Er wurde kurz danach von einer Streifenwagenbesatzung noch in der Nähe angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten ein Klappmesser sicher und drohten dem Störer im Wiederholungsfall den Gewahrsam an. Außerdem zeigten sie ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs an und erteilten ihm für den Rest der Nacht einen Platzverweis für das Tankstellengelände.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:03

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringendorf Unbekannter schlägt mit Bierkrug zu Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr stieß ein bislang unbekannter junger Mann, auf dem Straßenfest, den 52-jährigen Geschädigten gegen einen Zaun. Als dieser ihn fragte was das soll, wurde er vom Tatverdächtigen beleidigt und anschließend mit einem Bierkrug zweimal ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:36

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Einbruchsversuch in Ladengeschäft gescheitert - Zeugensuche Im Zeitraum von Montagmittag bis Donnerstagmittag versuchte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Grabenstraße zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter die Eingangstüre mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, bei dem Sachschaden von ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 09:35

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch im Allgäu Tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugensuche Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr soll es in den Grünanlagen beim Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Brüdern und einem Heranwachsenden gekommen sein. Nach Unstimmigkeiten beim Verkauf von Kopfhörern trafen sich die Personen am Bahnhof, um die Angelegenheit zu klären. Dabei soll es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren