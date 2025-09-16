Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgänger an Überweg von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 42-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 13 Uhr in der Schützenstraße erlitten. Eine 54 Jahre alte Ford-Fahrerin war eigenen Angaben zufolge kurz abgelenkt und übersah den Mann, der den Fußgängerüberweg auf Höhe der Möttelinstraße überquerte. Sie erfasste den 42-Jährigen, der in der Folge stürzte. Eine sofortige ärztliche Versorgung lehnte der Leichtverletzte ab und ging ohne seine Personalien zu hinterlassen weiter. Erst während der Unfallaufnahme durch die Polizei kehrte der 42-Jährige zum Unfallort zurück. Gegen ihn wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Gegen die 54-jährige Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ravensburg

Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag an einem VW Tiguan verursacht, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weißenauer Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte das Auto im Bereich des linken hinteren Kotflügels und fuhr anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weiter. Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag einen in der Straße "Weißenauer Halde" geparkten Kia Stonic touchiert hat. Der Unbekannte fuhr im Anschluss einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden im Bereich der Motorhaube in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Die Polizei geht aufgrund der Schadensstelle davon aus, dass der Unfallverursacher mutmaßlich mit einem Lkw oder Baustellenfahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Weingarten

Senior nimmt Kredit zu Geldanlage auf und verliert rund 170.000 Euro an Betrüger

Einem Anlagebetrug zum Opfer gefallen ist ein Senior in den vergangenen Wochen. Der Mann wurde im Internet auf eine verlockend klingende Geldanlage mit hohen Renditen aufmerksam. Zunächst "investierte" er kleinere Geldbeträge, die auf einem gefälschten Online-Kontoauszug angeblich enorme Gewinne erzielten. Im weiteren Verlauf zahlte er weitere, teils hohe Beträge auf ein ausländisches Konto ein, im Glauben, sein Geld gewinnbringend angelegt zu haben. Als er Anfang September eine Auszahlung der sechsstelligen Summe sowie des Gewinns anforderte, wurde er von den vermeintlichen Anlageexperten zur Zahlung von Steuern und Gebühren aufgefordert. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt sein gesamtes Erspartes an die Betrüger überwiesen hatte, nahm er einen Kredit in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags zur Bezahlung der vermeintlichen Steuern und Gebühren auf. Als ihm der Betrug bewusst wurde, hatte der Senior insgesamt rund 170.000 Euro an die Betrüger überwiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche, die die Opfer teilweise in den finanziellen Ruin treibt. Die Betrüger werben in den sozialen Medien und im Internet mit utopisch hohen Renditen - KI-generierte Werbeanzeigen mit Prominenten sollen die Opfer von der Seriosität überzeugen. Die psychologisch geschulten Täter wirken im weiteren Kontakt äußerst seriös und erschleichen dadurch das Vertrauen ihrer Opfer. Die Polizei rät zur Vorsicht bei hohen Renditeversprechen in Zusammenhang mit Kryptowährungen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und informieren Sie sich vor einem Investment ausführlich über das Unternehmen. Auf der Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden Sie hierzu entsprechende Informationen und eine Unternehmensdatenbank.

Weingarten

Fahrzeug mit Schutzplanke kollidiert

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der B 30 ereignet hat. Der 25 Jahre alte Lenker eines Daimler Vito wollte kurz nach 13 Uhr von der B 32 auf die B 30 Richtung Ravensburg auffahren und wurde eigenen Angaben zufolge kurz vor dem Beschleunigungsstreifen von einem bislang unbekannten Motorradfahrer überholt. Offenbar hat sich der 25-Jährige dadurch erschrocken und ist in der Folge nach links ausgewichen, wo er anschließend mit einer Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Der Sachschaden am Vito des 25-Jährigen wird auf rund 8.000 Euro beziffert, während dieser an der Schutzplanke rund 2.000 Euro beträgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden. Der Motorradfahrer soll mit einem schwarzen und sportlichen Modell unterwegs gewesen sein.

Wangen

Jugendlicher stiehlt mehrere Geldbeutel aus Fahrzeugen

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Geldbeutel entwendet hat ein 16-Jähriger gestern in dem Jörg-Wizigmann-Weg. Der Jugendliche brach offenbar mit einem Mittäter die Fensterscheibe der Fahrzeuge auf, um so Zugang zum Diebesgut zu erlangen. Sie entwendeten aus jedem Fahrzeug einen Geldbeutel und tätigten mit den darin befindlichen Kreditkarten mehrere Zahlungen. Der 16-Jährige wird nun wegen Diebstahls entsprechend angezeigt. Zudem ermitteln die Beamten des Polizeireviers Wangen gegen den mutmaßlichen Mittäter des Diebstahls.

Wangen/Isny

Unbelehrbarer Fahrzeuglenker unter Betäubungsmitteleinfluss

Deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 37-jähriger Autofahrer am Montagmittag. Mitarbeiter einer Werkstatt hatten aufgrund des psychisch auffälligen Gemütszustands des Manns die Polizei verständigt. Ein Drogenvortest schlug schließlich positiv auf Amphetamine an, weshalb der 37-Jährige eine Blutprobe in einer Klinik abgeben und seinen Wagen stehen lassen musste. Die Beamten brachten den Mann im Anschluss wegen seiner zunehmend schlechter werdenden psychischen Verfassung in eine Fachklinik. Am Abend und im Laufe der Nacht wurden die Polizisten erneut gerufen, weil der 37-Jährige offenbar die Klinik wieder verlassen hatte und Zeugenangaben zufolge im Stadtgebiet von Isny mit einem Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs war. Unter anderem fiel er an einer Tankstelle wegen seines augenscheinlich berauschten Zustands sowie seiner rasanten Fahrweise auf. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die derzeit andauern. Er muss zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kißlegg

Mann dreht Verkehrszeichen um und gefährdet dadurch Verkehrsteilnehmer

Zeugen haben am Montagnachmittag beobachtet, wie ein 38-Jähriger das an der Ecke Herrenstraße/Schloßstraße angebrachte Verkehrszeichen umgedreht hat. Das Verkehrszeichen, welches die Fahrtrichtung "geradeaus" vorschreibt, wurde wegen einer Baustelle in der Schloßstraße vorübergehend aufgestellt. Das Abbiegen von der Herrenstraße in die Schloßstraße ist somit aufgrund der derzeitigen Einbahnstraßenregelung nicht mehr erlaubt. Da der 38-Jährige das Verkehrszeichen um 90 Grad drehte, war für die Verkehrsteilnehmer nicht mehr ersichtlich, dass sie nicht von der Herrenstraße nach rechts in die Schloßstraße abbiegen dürfen. Die Polizeibeamten haben den Mann kurz nach der Tat in einem psychisch auffälligen Zustand angetroffen. Sie brachten zudem das Verkehrszeichen wieder ordnungsgemäß an. Dem 38-Jährigen wurde von den Beamten ein Platzverweis erteilt und im Fall einer weiteren Störung der Gewahrsam angedroht. Der Mann wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kißlegg

Auf Gegenfahrbahn gekommen - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Wangener Straße. Eine 71-jährige Mitsubishi-Lenkerin befuhr kurz vor 12 Uhr die Wangener Straße von Zaisenhofen kommend und kam mutmaßlich wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 58-jährigen Ford-Fahrerin kollidierte. Die 58-Jährige verletzte sich im Bereich des Kopfes und am Rücken. An ihrem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die 71-Jährige blieb unverletzt, während der Sachschaden an ihrem Auto rund 10.000 Euro beträgt. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein der Seniorin und zeigten sie wegen Straßenverkehrsgefährdung an.

Aitrach

Auto gerät in Brand

Ein brennendes Auto hat am Montagabend kurz vor 21 Uhr in der Bahnhofstraße für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Fahrzeugen gesorgt. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Motorraums geriet der Wagen des 78-jährigen Lenkers während der Fahrt in Brand. Der 78-Jährige konnte seinen Pkw rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Anhänger des 78-Jährigen wurde durch den Brand nur leicht beschädigt. Sein Auto hingegen brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

