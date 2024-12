Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (14.12.2024) 19:30 Uhr und Sonntag (15.12.2024) 11:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Ladengeschäft in der Heilbergstraße in Oberjettingen ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Tätern in das Innere des Geschäfts. Aus dem Büro entwendeten sie einen vorgefundenen Tresor und schafften diesen aus dem Laden. Mutmaßlich mit einem Kleintransporter wurde der Tresor im Anschluss abtransportiert. Hierdurch machten die Täter Beute in Höhe eines viertstelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu unter der Telefonnummer 07032 95491-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

