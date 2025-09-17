PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Käppeleswiesen auf dem Parkplatz eines Elektronikhändlers hinterlassen. Der Unbekannte streifte vermutlich mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Skoda und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Zeugen - Unfallfluchten

Zu einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Karlsstraße sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter wohl beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher dabei nicht. Hinweise von Personen, die Angaben zu der Unfallflucht und dem Flüchtigen machen können, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen. In zwei weiteren Fällen am Dienstagmorgen in Bad Saulgau und am Dienstagnachmittag in Pfullendorf ermitteln die Beamten gegen einen 85-Jährigen und einen 62-Jährigen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen hatten jeweils beobachtet, wie die Autofahrer beim Ausparken mit nebenstehenden Pkw zusammenprallten und dabei Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro anrichteten. Als die Fahrer keine Anstalten machten, den Unfall zu melden, verständigten sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

