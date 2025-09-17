Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Versicherungskennzeichen seit sechs Jahren abgelaufen

Auf das Jahr 2019 war das Versicherungskennzeichen am Mofa eines 20-Jährigen ausgestellt, den eine Streife des Polizeireviers Weingarten am Dienstag kurz vor 22 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung an.

Bad Waldsee

65-Jährige wird Opfer eines Anlagebetrugs

Rund 14.000 Euro hat eine 65-Jährige in den vergangenen Wochen an Anlagebetrüger verloren. Die Frau wurde im Internet auf eine Investment-Firma aufmerksam, die hohe Renditen für Geldanlagen in Aussicht stellte. Die 65-Jährige investierte zunächst einen kleineren Geldbetrag, der auf einem Depotauszug enorme Wertzuwächse erzielt zu haben schien. Ersten Recherchen im Internet zufolge ging die Frau zudem von einer seriösen Anlage-Agentur aus und überwies weitere Beträge. Als die 65-Jährige sich erneut nach der Firma erkundigte, stellte sie fest, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war. Die Anlagebetrüger hatten den Internetauftritt einer real existierenden Investment-Firma kopiert, die inzwischen im Internet entsprechende Warnungen veröffentlicht hatte. Der von der Frau investierte Betrag wurde von den Betrügern nicht zurückerstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft zu Wachsamkeit bei Geldanlagen, die hohe Renditen versprechen, auf. Betrüger werben ihre Opfer mit professionellen Internetauftritten an, erschleichen durch psychologisch geschulte Gespräche das Vertrauen der Geschädigten und gelangen so an deren Erspartes. Dabei nutzen die Täter unter anderem auch KI-generierte Werbevideos mit Prominenten oder kopieren die Internetauftritte und Apps von real existierenden Firmen. Seien Sie daher skeptisch, wenn Ihnen hohe Wertzuwächse, vor allem in Zusammenhang mit Kryptowährung, in Aussicht gestellt werden. Ziehen Sie im Vorfeld ausführliche Erkundigungen über die Investment-Firma ein. Vorsicht ist auch beim Herunterladen von Apps über einen Link geboten: die Betrüger stellen gefälschte Apps über den Link zur Verfügung, deren Logo sich optisch nur minimal von echten Investment-Apps unterscheiden. Laden Sie Apps daher ausschließlich über den App-Store herunter.

Wangen

Frau wird bei Unfall in Fahrzeug eingeklemmt

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 1.30 Uhr auf der A 96 schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Suzuki zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache nach links in den Grünstreifen fuhr. Beim Gegensteuern geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Sträucher. Der Suzuki kam schließlich auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Ersthelfer sowie eine Rettungswagenbesatzung konnten die 21-Jährige, die in ihrem Wagen eingeklemmt war, befreien. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Wangen

Polizei sucht Zeugen zu tödlichem Verkehrsunfall

Nach dem Verkehrsunfall auf der K 8007, bei dem am 7. September ein 39-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6112546), sucht die Verkehrspolizei Kißlegg Zeugen zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll sich zum Unfallzeitpunkt kurz vor 10.45 Uhr ein weinroter Peugeot oder Renault älteren Baujahres im Bereich der Unfallstelle befunden haben. Die Insassen oder andere Personen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Polizei bittet nach Pkw-Aufbrüchen um Hinweise

Nachdem zwei Jugendliche in der Nacht von Sonntag auf Montag im Jörg-Wizigmann-Weg mehrere Fahrzeuge aufgebrochen haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6118978), bittet das Polizeirevier Wangen um Zeugenhinweise. Inzwischen wurden bei der Polizei auch Fahrzeugaufbrüche in der Dahlbergstraße, der Kolpingstraße sowie in der Maria-Catharina-Reich-Straße gemeldet. Die Polizei geht anhand einer Videoaufzeichnung davon aus, dass die Jugendlichen zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr unterwegs waren. Sie sollen dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein. Personen, denen das Duo aufgefallen ist, sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei zu melden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass auch Gegenstände von Grundstücken gestohlen worden sind. Zudem bitten die Beamten Bewohner, die Aufnahmen ihrer Videoüberwachung zu kontrollieren und den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Wangen

Unbekannter bricht in Hotel ein

In ein Hotel in der Bodenseestraße hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Zunächst versuchte der Einbrecher ein Fenster gewaltsam aufzubrechen, was jedoch offenbar misslang. Wie der Täter schlussendlich dennoch in die Räumlichkeiten des Hotels gelangt ist, ist derzeit noch unklar. Dort brach er eine Bürotür auf und machte sich an einem Tresor zu schaffen. Auch das gelang ihm nicht, weshalb er einen geringen Bargeldbetrag aus dem Büro entwendete und von dannen zog. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Hotels wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Ravensburg

Kollision zwischen zwei Radfahrern

Mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dabei zusammengestoßen sind ein 27-Jähriger und eine 43-Jährige am Dienstagmorgen. Beide Radler fuhren kurz nach 8 Uhr auf einem Radweg in dem Dürerweg und kollidierten miteinander. Sie stürzten in der Folge, wodurch sich die 43-Jährige leicht am Kopf verletzte und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aulendorf

Nach Parkrempler davongefahren - Zeugen gesucht

Beim Ausparken ein Auto angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag auf einem Drogeriemarktparkplatz in der Straße "Alte Kiesgrube". Eine 86-jährige Daimler-Fahrerin wollte gegen 10.30 Uhr den Parkplatz über die Ausfahrt verlassen, als ein Unbekannter mit seinem Pkw samt Anhänger aus einer Parklücke rückwärts ausparkte und den Daimler am hinteren Kotflügel touchierte. Der Unfallverursacher fuhr anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weiter. Am Daimler der Seniorin entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0784/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Wangen

Auto angefahren und das Weite gesucht

Einen in der Braugasse abgestellten Tesla touchiert hat ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich mit einem Fahrrad gegen das Auto, wodurch Sachschaden an der Motorhaube in Höhe von rund 800 Euro entstand. Das Polizeirevier Wangen erbittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen Verursacher.

Isny

Zu schnell abgebogen - Unfall ist die Folge

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der L 318 ereignet hat. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer wollte kurz vor 12.30 Uhr von Rengers kommend nach rechts Richtung Neutrauchburg abbiegen und kam offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die andere Fahrspur, wo er den an der Einmündung stehenden Kia eines 20-Jährigen frontal touchierte. Das Fahrzeug des 20-Jährigen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Opel des 63-Jährigen wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bad Wurzach

Schule mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag eine Schule in der Rathausstraße mit Graffiti verunstaltet und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Die Täter besprühten mit brauner und silberner Farbe die Wände an der rechten und hinteren Haushälfte sowie mehrere Fenster. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang mit den Farbschmierereien an einer Kirche in Arnach Anfang des Monats besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6112475). Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

