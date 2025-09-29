Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag (26.09.2025) kam es am Europaplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung - die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.

Ein 27-Jähriger aus Recklinghausen und ein 28-Jähriger aus Datteln hielten sich gegen 13:40 Uhr am Europaplatz auf. Nach Angaben der beiden Männer kam ein unbekannter junger Mann auf sie zu. Nach einem kurzen Gespräch soll der Tatverdächtige Pfefferspray in Richtung der Männer gesprüht haben. Anschließend soll der unbekannte Tatverdächtige den 27-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Kuniberg. Der 28-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Ermittlungen dauern an.

Personenschreibung: männlich, ca. 16 Jahre alt, 1,85-1,90m groß, kräftige Statur, Verband am linken Handgelenk, bekleidet mit schwarzer Jogginghose (Nike), schwarzem T-Shirt von Alpha Industries, blauer Weste (Schriftzug Icon Milano), schwarzes Basecap und schwarzen Sportschuhen

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

