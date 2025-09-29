PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Mindestens fünf Täter sind am frühen Sonntagmorgen (04:50 Uhr) in eine Tankstelle an der Recklinghäuser Straße eingebrochen. Eine Videoüberwachung zeigt, wie die Unbekannten mit einem Auto (vermutlich Audi Kombi) auf das Gelände fahren. Vier von ihnen öffneten gewaltsam die Einganstür der Tankstelle und versuchten anschließend einen Tresor aufzuflexen. Als der fünfte Täter, der draußen blieb, auf einen Zeitungsboten aufmerksam wurde, ergriffen sie gemeinsam die Flucht und fuhren in Richtung Autobahn davon - ohne Beute. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Hinweistelefon:0800/2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

