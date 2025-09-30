Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autopanne vorgegaukelt - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen mutmaßlich eine Fahrzeugpanne an der Brauckstraße inszeniert und so versucht, einen Mann aus Essen auszurauben. Die Polizei sucht nun Zeugen und einen Autofahrer, der auch auf der Brauckstraße unterwegs war, hupte und die Tatverdächtigen so in die Flucht schlug.

Ein 41-Jähriger aus Essen war gegen 06:40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Gladbeck unterwegs. Am Straßenrand (Höhe Gungtraße) bemerkte er einen weißen Transporter mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Weniger Meter davor machte ein Mann winkend auf sich aufmerksam. Der Essener ging von einer Panne aus und hielt an, um seine Hilfe anzubieten. Plötzlich kam ein weiterer Mann aus der Begrünung und gestikulierte mit einer Pistole. Der andere Mann soll mehrmals an der verriegelten Autotür des Esseners gezogen haben. Als ein Autofahrer hupend vorbeifuhr, flüchteten die Männer in den Transporter und fuhren in Richtung Gladbeck davon. Hinweise auf die Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden - er könnte ein wichtiger Zeuge sein. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

