Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rotlicht missachtet - Auto prallt gegen Bus (07.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend hat sich gegen 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße / Zeughausstraße ereignet.

Ein auf der Wilhelmstraße stadteinwärts fahrender 68-Jähriger mit einem Mercedes missachtete die für ihn Rot zeigende Ampel, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der auf der Zeughausstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Der anschließend nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

