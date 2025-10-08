PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Rottweil) Zwei Autos kollidieren beim Abbiegen - hoher Sachschaden (07.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Tuttlinger Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Gegen 19.15 Uhr wollte ein 47-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz nach rechts in einen Parkplatz abbiegen und betätigte hierzu den rechten Blinker. Um aber besser in die Einmündung einfahren zu können, holte er nach links aus. Ein nachfolgender 57-jähriger Mercedes-Fahrer deutete das Ausholen seines Vordermannes als Einordnen nach links, weshalb er den Daimler rechts überholen wollte. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von über 17.000 Euro.

