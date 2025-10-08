PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin übersieht Linienbus (07.10.2025)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Industriestraße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die 34-Jährige querte von einem Grundstück kommend die Straße und übersah dabei den zum Glück langsam fahrenden Bus. Die Frau prallte gegen das Fahrzeug, kam zu Fall und schlug in der Folge mit dem Kopf gegen ein am Fahrbahnrand stehendes Werbeschild. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Versorgung in ein Krankenhaus. Sowohl an Fahrrad als auch an dem Linienbus und dem Werbeschild entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

