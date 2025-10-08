POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin übersieht Linienbus (07.10.2025)
Singen (ots)
Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Industriestraße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die 34-Jährige querte von einem Grundstück kommend die Straße und übersah dabei den zum Glück langsam fahrenden Bus. Die Frau prallte gegen das Fahrzeug, kam zu Fall und schlug in der Folge mit dem Kopf gegen ein am Fahrbahnrand stehendes Werbeschild. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Versorgung in ein Krankenhaus. Sowohl an Fahrrad als auch an dem Linienbus und dem Werbeschild entstand geringer Sachschaden.
