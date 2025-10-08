Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung an der Schlösslegasse (04.10.2025)

VS-Villingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben drei junge Männer einen Gaststätten-Mitarbeiter angegriffen und ihn leichtverletzt. Der 21-Jährige verwies die drei Männer des Lokals in der Schlösslegasse, worauf diese den Mann angriffen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße vor dem Lokal, wo die Polizei das Treiben beenden konnte. Nun wird wegen gefährlicher Köperverletzung gegen die 25, 34 und 46 Jahre alten Männer ermittelt. Sie verletzten sich ebenfalls leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

