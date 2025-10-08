POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht mit 3.000 Euro Schaden (06.10.2025 - 07.10.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Auf der Straße "Hansjakobweg" hat sich im Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Vermutlich beim Ausparken stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten grauen BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500), entgegen.
