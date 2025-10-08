PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht mit 3.000 Euro Schaden (06.10.2025 - 07.10.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf der Straße "Hansjakobweg" hat sich im Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Vermutlich beim Ausparken stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten grauen BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500), entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

