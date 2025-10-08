Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte (07.10.2025)

Bad Dürrheim, B 27 (ots)

Aus einer medizinischen Ursache heraus ist am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein Ford-Fahrer in den Gegenverkehr geraten. Zunächst streifte der 27-Jährige auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim einen Dacia am Seitenspiegel, ehe er mit der linken Seite eines dahinterfahrenden Toyotas zusammenstieß. Am Seitenspielgel der 31-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Im Toyota hingegen verletzten sich die 55-Jährige Fahrerin und ihre 52-Jährige Begleiterin. Der Schaden beziffert sich dort auf 8.000 Euro. Über den Zustand des Unfallverursachers ist noch nichts bekannt. Der in Höhe von etwa 6.000 Euro beschädigte Ford musste abgeschleppt werden.

