Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Mehrere Einbrüche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Bredstedt (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (17.09.25) und Donnerstagmorgen (18.09.25) kam es in Bredstedt zu mehreren Einbruchstaten. In zwei von drei Fällen entkamen die Täter ohne Stehlgut.

Die erste Tat ereignete sich am späten Nachmittag zwischen 18:30 und 19:00 Uhr, als unbekannte Täter versucht haben, die Haupteingangstür zu einer Wohneinrichtung im Bredstedter Zentrum aufzuhebeln. Hier scheiterten die Täter und entfernten sich vom Gebäude.

Im weiteren Verlauf der Nacht ereignete sich nach 01:00 Uhr eine weitere Tat in Breklum, als unbekannte Täter in ein Hotel einbrachen. Während die Täter sich in den Büroräumen des Hotels aufhielten aktivierte sich die Hausalarmanlage, woraufhin die Täter flüchteten. Alarmierte Polizeikräfte konnten die Täter im Nahbereich nicht mehr antreffen.

Ebenfalls drangen unbekannte Täter in der Nacht in Gebäude des Bredstedter Bauhofs ein, wo diese Elektrowerkzeuge und Zubehör entwendeten.

Die Beamten der Kriminalpolizeistelle Husum haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob Tatzusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, welche in Bredstedt und Breklum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04841-8300.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell