Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: HUSUM - Drei unbekannte Täter werfen Steine von Fußgängerbrücke auf die B5

Husum (ots)

Am Montag Nachmittag (18.08.2025) befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die B5 von der Ostenfelder Straße kommend in Richtung Heide. Kurz nach dem Durchfahren der Fußgängerbrücke schlug ein Stein auf die Windschutzscheibe des Pkw, wodurch die Scheibe riss.

Durch den Einschlag des Steins wurde die Windschutzscheibe nicht zerstört und der VW konnte seine Fahrt fortsetzen. Bevor der VW Golf die Fußgängerbrücke durchfuhr, konnte der Fahrer drei Personen beobachten, welche auf der Fußgängerbrücke am Geländer standen.

Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

