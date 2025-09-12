Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderfahrenstedt - Vermisster Rentner aufgefunden, vielen Dank für die Mithilfe

Süderfahrenstedt (ots)

Der vermisste 74-Jährige konnte Donnerstagabend (11.09.25), gegen 20.30 Uhr, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von der Feuerwehr in der Nähe seines Wohnhauses aufgefunden werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten um die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell