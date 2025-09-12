POL-FL: Süderfahrenstedt - Vermisster Rentner aufgefunden, vielen Dank für die Mithilfe
Süderfahrenstedt (ots)
Der vermisste 74-Jährige konnte Donnerstagabend (11.09.25), gegen 20.30 Uhr, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung von der Feuerwehr in der Nähe seines Wohnhauses aufgefunden werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten um die Löschung der Öffentlichkeitsfahndung. Vielen Dank!
