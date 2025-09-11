Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7/Parkplatz Jalm - Schwerlastkontrolle mit der Teilnahme dänischer Polizisten

A7/Parkplatz Jalm (ots)

Am letzten Donnerstag (04.09.2025) führte das Polizei-Autobahn Revier Nord auf der A7, Raststätte Jalm, eine Schwerlastkontrolle durch. Dies nahmen Kollegen der dänischen Polizei zum Anlass, an der Kontrolle teilzunehmen, um u.a. Erfahrungen über die Geschwindigkeitsmessanlage Vitronic auszutauschen, welche sowohl bei der dänischen Polizei als auch bei der Landespolizei Schleswig-Holstein eingesetzt wird. Die Vitronic-Anlage wird durch die Polizei bei mehrspurigen Fahrbahnen mit einer hohen Verkehrsdichte eingesetzt. Die erkennt die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und fertigt vom jeweiligen Fahrzeugführer ein Frontfoto für die Beweissicherung.

Während der mehrstündigen Kontrolle wurden folgende Verstöße festgestellt: 49 Geschwindigkeitsüberschreitungen 4 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz 14 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten

Insgesamt wurden neben den Geschwindigkeitsmessungen 62 LKW kontrolliert.

Die an der Kontrolle teilnehmenden Polizeikräfte vor Ort waren sich einig, dass man zukünftig diesen grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch im Rahmen der Verkehrsüberwachung fortführen möchte.

