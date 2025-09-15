PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup;Brebel - Polizei ermittelt nach illegaler Asbest-Entsorgung

POL-FL: Süderbrarup;Brebel - Polizei ermittelt nach illegaler Asbest-Entsorgung
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Süderbrarup/Brebel (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 12.09.25, 17 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14.09.25) haben bislang Unbekannte mehrere hundert Kilogramm Asbest illegal entsorgt. Es handelt sich unter hauptsächlich um Wellasbest, welches zur Bedeckung von älteren Dächern genutzt wurde. Die Platten wurden an einem Waldstück in der Ruruper Straße in Brebel entsorgt. Die Polizei in Süderbrarup hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Bei Asbest handelt es sich um einen giftigen Stoff für Mensch, Tier und Natur und dieser muss unbedingt ordnungsgemäß entsorgt werden. Wo fanden vor kurzem Dacharbeiten mit der Beseitigung solcher Wellasbestplatten statt? Wer etwas beobachtet hat, was mit der Asbest-Entsorgung im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizeistation unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per Mail Suederbrarup.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren