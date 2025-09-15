POL-FL: Süderbrarup;Brebel - Polizei ermittelt nach illegaler Asbest-Entsorgung
Süderbrarup/Brebel (ots)
Am vergangenen Wochenende (Freitag, 12.09.25, 17 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14.09.25) haben bislang Unbekannte mehrere hundert Kilogramm Asbest illegal entsorgt. Es handelt sich unter hauptsächlich um Wellasbest, welches zur Bedeckung von älteren Dächern genutzt wurde. Die Platten wurden an einem Waldstück in der Ruruper Straße in Brebel entsorgt. Die Polizei in Süderbrarup hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Bei Asbest handelt es sich um einen giftigen Stoff für Mensch, Tier und Natur und dieser muss unbedingt ordnungsgemäß entsorgt werden. Wo fanden vor kurzem Dacharbeiten mit der Beseitigung solcher Wellasbestplatten statt? Wer etwas beobachtet hat, was mit der Asbest-Entsorgung im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizeistation unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per Mail Suederbrarup.PSt@polizei.landsh.de zu melden.
