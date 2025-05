Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 44-jähriger Mann aus Krankenhaus in Koblenz abgängig

Koblenz (ots)

Seit Donnerstag, dem 01.05.2025, wird der 44- jährige Rene W. vermisst. Herr W. war Patient in einem Koblenzer Krankenhaus und verließ dieses gegen 22.05 Uhr. Er wurde zuletzt im Bereich Koblenzer Straße in Koblenz gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr W. aktuell in hilfloser Lage befindet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390 entgegen. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise 180cm 80 kg Schlank Brillenträger kurze braune Haare Dreitagebart Tattoo am linken Unterarm Zuletzt bekleidet mit kurze blaue Hose, vermutlich Jeans Helles T Shirt Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/mG22yz0 eingesehen werden.

