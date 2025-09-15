Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Straßenverkehrsgefährdung zwischen List und Kampen, Polizei sucht weitere Zeugen, insbesondere die Fahrerin/den Fahrer eines blauen PKW

Sylt (ots)

Am Samstagvormittag (13.09.2025), um 10.53 Uhr, wurde dem Polizeirevier Sylt telefonisch eine Verkehrsgefährdung auf der Listlandstraße / L24 gemeldet. Der Anrufer teilte mit, dass ein grauer VW Touran, welcher aus List in Richtung Kampen fuhr, mit waghalsigen Überholmanövern trotz Überholverbotes andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Auf Höhe der "Wanderdüne" soll dem Überholenden beim Überholen von drei PKW ein vermeintlich blauer VW Touran entgegengekommen sein, der nur durch eine Notbremsung und einem Ausweichen auf den Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Der Fahrer des Grauen VW Touran konnte von einer Streifenwagenbesatzung ermittelt werden. Es handelt sich um einen 52-jährigen Deutschen.

Gesucht wird nun die fahrzeugführende Person des blauen PKW und ggfs. weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 bei Polizeirevier Sylt zu melden. Vielen Dank!

