POL-FL: St. Peter-Ording - Vorübergehender Umzug der Polizeistation in die Nordseeschule - Eingeschränkte Erreichbarkeit

St. Peter-Ording (ots)

Die Polizeistation St. Peter-Ording im Deichgrafenweg 4 zieht aufgrund von Umbauarbeiten am und im Dienstgebäude vorübergehend in die Nordseeschule im Fasanenweg 5 in St. Peter-Ording. Der Umzug findet am 23.09.25 statt. Ab dem 29.09.2025 ist die Polizeistation telefonisch wieder zu erreichen. In der Zwischenzeit ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 erreichbar. Die Umbauarbeiten werden im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Philipp Renoncourt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

