POL-KN: (Epfendorf, Lkr. Rottweil) Unfallflucht in Epfendorf (07.10.2025)

Epfendorf, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstag, gegen 09.00 Uhr, hat sich in Epfendorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw touchierte vermutlich beim Wenden in der Straße "Langental" die Dachrinne an einem Gebäude auf Höhe der Hausnummer 51 und beschädigten diese. Der Sachschaden dürfte bei über 1.000 Euro liegen.

Personen, die diesen Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

