Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Betrug - "Stranded Traveller"

Augsburg (ots)

Augsburg - Seit Dezember 2024 kam es im Bereich Augsburg zu mehreren Betrügereien. Bislang unbekannte Täter sprachen in der Augsburger Innenstadt überwiegend jüngere Erwachsene an und gaben sich als "gestrandete Reisende" in Not aus. Sie behaupteten, dass ihre EC-Karte eingezogen wurde. Um das Hotelzimmer zu bezahlen, baten die Unbekannten ihre Opfer um Bargeld. Um Vertrauen zu erlangen, versprachen die Täter, das geliehene Geld per Sofort-Überweisung zurückzuzahlen und tätigten diese per Handy vor den Augen der Geschädigten. Die genutzte Banking-App war jedoch manipuliert und die Überweisung nur fingiert.

Insgesamt entstand nach aktuellem Kenntnisstand mindestens ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

- Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam und achten auf ausreichend Abstand. - Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen. - Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie meinen, die Plattform zu kennen. - Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter. - Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese direkt ansprechen. - Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel die Polizei.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/stranded-traveller-scam-trickbetrueger-nutzen-hilfsbereitschaft-aus/

